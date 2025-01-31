Haberler



Bilgi



UEFA 2025: Galatasaray - AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA 2025: Galatasaray - AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off turunda AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Nefeslerin tutulduğu maçın detayları da belli oldu. Peki; Galatasaray - AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta?