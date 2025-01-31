UEFA 2025: Galatasaray - AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna kalamasa da play-off mücadelesiyle şansını sürdürüyor.
Kura çekimi saat 15.00'te başladı ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekibin rakibi, AZ Alkmaar çıktı.
Bu etabı geçen takım bir sonraki turda Manchester United veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar, "GS-AZ Alkmaar maçı ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki; Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
GS-AZ ALKMAAR PLAY-OFF MAÇI 2025
Mücadele 13 Şubat Perşembe günü rakip sahada oynanacak.
İkinci tur ise 20 Şubat Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.
Maçın TRT ekranlarında naklen yayınlanması bekleniyor.