UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri: Beşiktaş nasıl tur atlar?

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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 2024-2025 sezonunun lig aşamasındaki son maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kritik karşılaşmalar öncesinde futbolseverler, temsilcimizin tur atlama ihtimallerini merak ediyor.

Beşiktaş deplasmanda Twente’nin konuğu olacak.

Siyah-beyazlıların Avrupa macerasına devam edebilmesi için farklı senaryolar gündemde.

Beraberlik veya mağlubiyet durumunda gruptan çıkma şansı nasıl etkilenecek? Hangi sonuçlar Beşiktaş'ı üst tura taşıyacak? İşte tüm merak edilenler…

BEŞİKTAŞ'IN TUR İHTİMALLERİ

Kara Kartal, Twente karşısında kazanırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın üst tura yükseliyor.

Beraberlik durumunda da Beşiktaş’ın play-off’a kalma şansı bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Hollanda’da kaybederse diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak Avrupa macerasına devam edebilir. İşte senaryolar:

· Beşiktaş, Twente’ye tek farklı mağlup olursa ve Maccabi Tel Aviv, Porto’yu deplasmanda 4 farkla yenerse Beşiktaş elenecek.

· Ferencvaros’un AZ Alkmaar’a 5 farklı mağlup olması halinde siyah-beyazlılar Macar ekibini geride bırakıp tur atlayacak.

· Porto, Maccabi Tel Aviv’e en fazla 2 farklı yenilir, Braga sahasında Lazio’yu yenemez ve Hoffenheim, Anderlecht deplasmanında kazanamazsa Beşiktaş tek farklı kaybetse bile yoluna devam edecek.

· Roma, Frankfurt’a 7 farklı yenilirse Beşiktaş, tek farklı mağlubiyetle bile üst tura yükselebilir.