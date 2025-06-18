UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Trendyol Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş, lig aşamasına kalabilmek için 3 ön eleme turu oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundaki rakibi bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak.
Lig aşamasına kalabilmek için 3 ön eleme turu oynayacak Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Kura çekimi ne zaman?
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, UEFA’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
- Shakhtar (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi
- Midtjylland (Danimarka)
- Anderlecht (Belçika)
- Sheriff (Moldova) / Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi