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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...