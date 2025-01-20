UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa maç takvimi

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Süper Lig’deki maçlarını tamamlayan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasına odaklanmış durumda.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi maç programı ise merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz genellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sahaya çıkıyor.
Peki, bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları var mı?
İşte Avrupa’daki temsilcilerimizin fikstürü:
TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
· Galatasaray - Dinamo Kiev / 21 Ocak Salı günü / 18:30
· Beşiktaş - Athletic Bilbao / 22 Ocak Çarşamba günü / 18:30
· Fenerbahçe - Lyon / 23 Ocak Perşembe günü / 20.45