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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa maç takvimi Avrupa temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın lig maçlarını tamamlamasının ardından gözler Avrupa Ligi’ne çevrildi. Peki, Avrupa Ligi 7. hafta maçları ne zaman? Temsilcilerimizin rakipleri kimler? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi maç takvimi…