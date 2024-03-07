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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! Fenerbahçe'nin maçı TV8,5'da mı?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! Fenerbahçe'nin maçı TV8,5'da mı? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu maçları bugün oynanacak. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler Avrupa kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak maçların listesi..