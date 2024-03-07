UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! Fenerbahçe'nin maçı TV8,5'da mı?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak.
Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe 7 Mart Perşembe günü deplasmanda Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ve diğer Avrupa kupası maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak 2 maç TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.
Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
7 Mart Perşembe
20:45 Ajax - Aston Villa
23:00 Milan - Slavia Prag
Fenerbahçe'nin maçı şifresiz kanalda mı?
UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Union Saint Gilloise maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.