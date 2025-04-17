UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç TRT 1'de şifresiz! İşte, 17 Nisan şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları için geri sayım başladı.

Futbolseverler TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlayacak UEFA Avrupa Ligi maçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

TRT 1'in 17 Nisan 2025 Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında oynanacak 2 maç TRT 1'de şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...

17 Nisan Perşembe

19:45 Fiorentina - Celje (TRT 1)

22:00 Eintracht Frankfur - Tottenham (TRT 1)

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Hüseyin Topuz
Seo Editor