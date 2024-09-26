UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları belli oldu! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın değeri...

UEFA Avrupa Ligi 2024- 2025 sezonuna ilk kez uygulanan 36 takımlık lig formatıyla dün akşam başladı.
Birbirinden başarılı takımların kıyasıya mücadelelerinin izleneceği lig de Türk takımları ülke puanını yükseltmeyi hedefliyor.
25 Eylül 2024 ile 30 Ocak 2025 tarihleri arasında oynanacak mücadelelerde ilk hafta 9 karşılaşma ile başladı.
İddialı birçok takımın yer aldığı lig formatında sahaya çıkacak bazı kadrolar yüksek bütçeleriyle dikkat çekiyor. Transfermarkt, UEFA Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarını sıraladı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN PAHALI TAKIMLARI
1- RFS | Kadro değeri: 9.4 Mil. €
2- IF Elfsborg | Kadro değeri: 17.25 Mil. €
3- Karabağ | Kadro değeri: 20,23 Mil. €
4- Maccabi Tel Aviv | Kadro değeri: 21.83 Mil. €
5- Malmö | Kadro değeri: 33.5 Mil. €
6- FCSB | Kadro değeri: 36.85 Mil. €
7- Viktoria Plzen | Kadro değeri: 37.6 Mil. €
8- Bodø/Glimt | Kadro değeri: 42.8 Mil. €
9- Ludogorets | Kadro değeri: 52 Mil. €
10- Ferencváros | Kadro değeri: 59.3 Mil. €
22- Beşiktaş | Kadro değeri: 135.8 Mil. €
27- Fenerbahçe | Kadro değeri: 231.35 Mil. €
30- Galatasaray | Kadro değeri: 288.45 Mil. €