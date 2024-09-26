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UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları belli oldu! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın değeri...

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları belli oldu! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın değeri... UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonu dün akşam itibari ile başladı. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı yeni sezonda birbirinden iddialı takımlar değerleriyle de şaşırttı. UEFA Avrupa Ligi’nde kadro değeri en pahalı olan takımlar bakın hangileriymiş...