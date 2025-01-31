UEFA Avrupa Ligi'nde elde edilen gelirler belli oldu! Türk takımları kasalarını doldurdu

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Avrupa futbolunun önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabının bitmesinin ardından takımların kazançları ortaya çıktı.

Karşılaşmaların ardından Fenerbahçe ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabına kalırken Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde performans sergileyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kasalarına giren tutarlar dudak uçuklattı.

TEMSİLCİLERİMİZİ KASALARINI DOLDURDU

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk etap karşılamalarında Ajax deplasmanında mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti aldı ve 300 bin euroyu kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar toplamda 17 milyon 818 bin euroluk gelir elde etti.

Fenerbahçe ise, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kasasına 210 bin euro beraberlik primi koydu. Sarı-lacivertliler, play-off etabına yükselmesiyle birlikte 300 bin euro daha gelir elde etti. Fenerbahçe toplam gelirini 14 milyon 409 bin euro geliri kasasına koydu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente deplasmanında mağlup oldu. Siyah-beyazlılar toplamda kasasına 10 milyon 630 bin euro gelir koydu. Beşiktaş, Twente maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.