UEFA Şampiyonlar Ligi 2025: PSG - Inter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yağmur Uçar

Futbol severler, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için nefeslerini tuttu.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadeleleri tamamlandı.

Inter, rövanş karşılaşmasını evinde oynadı ve Barcelona karşısında 4-3'lük üstünlük sağladı. Bunun yanı sıra ilk karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı.

PSG, Arsenal'i ilk karşılaşmada 1-0'lık üstünlükle mağlup etti. İkinci karşılaşmayı evinde oynadı ve 2-1'lik üstünlükle kazanmayı başardı.

Bu karşılaşmaların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri Inter ve PSG oldu.

Finali kaçırmak istemeyen futbol tutkunları ise, PSG - Inter maçı ne zaman? ve PSG - Inter maçı hangi kanalda? sorularını şimdiden araştırmaya başladı.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Inter maçı ne zaman? ve PSG - İnter maçı hangi kanalda? İşte maç detayları...

FİNAL: PSG - INTER MAÇI NE ZAMAN 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Mücadele 31 Mayıs 2025 tarihinde (Cumartesi günü) gerçekleşecek.

Final karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları TRT 1 ekranlarından yayınlandı. PSG - İnter maçının da TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.