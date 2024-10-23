UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İspanya devi Barcelona, güçlü rakibi Bayern Münih’i Camp Nou’da ağırlamaya hazırlanıyor.

La Liga’da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Young Boys’u tam 5 golle geçerek iddiasını ortaya koymuştu.

Öte yandan, Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi son maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Alman ekibi bu mağlubiyeti unutturmak ve tekrar yükselişe geçmek için bu kritik karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Futbolseverler, bu dev maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? Maça dair tüm ayrıntılar haberimizde...

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona – Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.