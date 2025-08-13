UEFA Süper Kupa final maçı: PSG - Tottenham maçı hangi kanalda? CANLI İZLE Avrupa futbolunun devleri Paris Saint-Germain (PSG) ve Tottenham Hotspur, 50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Peki, PSG - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadrolar ve yayın bilgileri