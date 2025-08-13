Abone ol: Google News

UEFA Süper Kupa final maçı: PSG - Tottenham maçı hangi kanalda? CANLI İZLE

Avrupa futbolunun devleri Paris Saint-Germain (PSG) ve Tottenham Hotspur, 50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Peki, PSG - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadrolar ve yayın bilgileri

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 17:50
UEFA Süper Kupa, 2025 yılında 50. kez düzenleniyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi’nin son sahibi Tottenham Hotspur kozlarını paylaşacak.

PSG, 2024/25 sezonunda Inter’e karşı aldığı 5-0’lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak tarihindeki ilk üçlemeyi (Ligue 1, Coupe de France ve Şampiyonlar Ligi) tamamladı.

Tottenham ise 17 yıllık kupa hasretini Avrupa Ligi zaferiyle sonlandırdı.

Maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar ise merak konusu oldu.

Peki, PSG - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

PSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain (PSG) ve Tottenham Hotspur, 50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saatiyle 22:00’de başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Kudus, Richarlison

