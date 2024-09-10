UEFA Uluslar Ligi puan durumu 2024: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan topladı? A Milli Takımımızın İzlanda galibiyeti sonrası, güncel puan durumu merak ediliyor. Peki, B Ligi 4. Grupta mücadele eden Türkiye, kaç puan topladı? Kaçıncı sırada yer alıyor?

Kübra Kireççi

Millilerimiz, Uluslar Ligi’nde ilk galibiyetini İzlanda karşısında aldı.

Ay-yıldızlılar, Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı gecede 3-1’lik net bir skorla galip geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Millilerimiz hem üç puanı hanesine yazdırdı.

Türkiye, ilk maçında Galler ile berabere kalmış ve bir puan almıştı. İzlanda ise, ilk maçında Karadağ'ı mağlup ederek güçlü bir başlangıç yapmıştı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda, B, C ve D liglerinde gruplarını lider tamamlayan takımlar bir üst lige çıkacak.

B Ligi 4. Grup’ta yer alan Milliler, zirvede kalıp bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Peki, Türkiye kaç puan topladı, kaçıncı sırada yer alıyor?

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

1-TÜRKİYE 4 PUAN

2- GALLER 4 PUAN

3- İZLANDA 3 PUAN

4- KARADAĞ 0 PUAN

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Türkiye - Karadağ 11 Ekim 2024 / 21.45

İzlanda - Türkiye 14 Ekim 2024 / 21.45

Türkiye - Galler 16 Kasım 2024 / 20.00

Karadağ - Türkiye 19 Kasım 2024 / 22.45