UEFA'da ilk randevu! Galatasaray-Dinamo Kiev maçı o kanalda şifresiz verilecek...

Yağmur Dinç

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.

UEFA'DA İLK RANDEVU

Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı.

Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi.

İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak Galatasaray-Dinamo Kiev maçı TRT 1'den şifresiz ekranlara gelecek.