UEFA’dan kazanılan gelirler belli oldu! Türk takımları kasalarını doldurdu...

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Football Coefficient tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Avrupa Ligi’nde şimdiye kadar oynanan maçlar sonucunda Türk takımlarının elde ettikleri kazançlar belli oldu.

Türkiye’yi Avrupa macerasında temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzanspor’un şimdiye kadar kasasına koyduğu miktarlar şaşırttı.

Avrupa kupalarında en çok para kazanan ilk 10 takımın yanında Türk takımlarının elde ettikleri kazançlarla birlikte bakın sıralamada nerede yer aldırlar.

KASALAR DOLDU TAŞTI!

1- Aston Villa - 36.8 milyon euro

2- Liverpool - 36.5 milyon euro

3- Manchester City - 34.8 milyon euro

4- Monaco - 34.5 milyon euro

5- Brest - 34.3 milyon euro

6- Bayer Leverkusen - 34 milyon euro

7- Inter - 33.7 milyon euro

8- Sporting - 33.4 milyon euro

9- Arsenal - 32.2 milyon euro

10- Barcelona - 31.2 milyon euro

37- Galatasaray - 12.6 milyon euro

54- Fenerbahçe - 7 milyon euro

72- Beşiktaş - 5.5 milyon euro

103- Başakşehir - 3.8 milyon euro

132- Trabzonspor - 1.2 milyon euro