Ulaşım tercihi metrobüs olanlar dikkat! O durak 45 gün boyunca kapalı olacak… İstanbul’da toplu taşımada tercihi metrobüs olanlar, o durak 7 Şubat’tan sonra 45 gün süreyle hizmet dışı olacak. İşte, uzun süre kapalı olacak o durak…

ensonhaber.com

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Beşyol metrobüs durağı, 45 gün süreyle kapatılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen üst geçit çalışması nedeniyle Beşyol durağı 7 Şubat tarihinden itibaren kullanılamayacak.

Uzun süreli kapatılacak olan durakta yapılacak olan çalışma hakkında açıklama yapan İBB, teknik ömrünü tamamlayan ve yaya kapasitesini karşılayamayan Beşyol metrobüs durağının üst geçidini yenileyeceğini açıklandı.

Alternatif olarak o duraklar kullanılabilir

Birçok vatandaş için Beşyol durağını kullanamamak ulaşımlarında sorunlara neden olacak.

Metrobüs durağının kapatılacağına dair yapılan açıklamada, "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla 7 Şubat'tan itibaren Beşyol metrobüs durağı 45 gün süreyle kapalı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada, Beşyol metrobüs durağı yerine alternatif olarak Sefaköy ve Florya metrobüs duraklarının kullanılması önerildi.