Ulaşıma yeni zam duyuruldu: Artık 10 TL daha fazla ödenecek

Son dönemde artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.
Ankara’da şehir içi toplu ulaşım ve dolmuş fiyatlarına yapılan zammın ardından şimdi de Çubuk - Ankara hattında fiyat artışı yaşandı.
Ortalama %40 oranında yapılan zamla birlikte, yolcu ücreti 36.50 TL’den 45.50 TL’ye yükseldi. Öğrenci tarifesi ise 24 TL oldu.
İşte yeni tarife:
ZAMLI FİYATLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
17 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren zamlı fiyatlar şu şekilde:
Çubuk – Saray: 39 TL
Çubuk – Sıhhiye (İndi-Bindi Ücretlendirme) 26 TL
Y.Çavundur – Ankara: 74 TL
Y. Çavundur – Çubuk: 32 TL
Çubuk – İvedik OSB – OSTİM: 52 TL
Çubuk – OSTİM (İndi-Bindi Ücretlendirme) 26 TL
Çubuk – Hasköy – Dörtyol – Siteler: 45.50 TL
Tahtayazı – Siteler: 61 TL
Esenboğa Köyü – Ankara: 39.50 TL