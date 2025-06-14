Ulaşımda yeni dönem: 1 Temmuz’da başlıyor: Tamamen ücretsiz oluyor!

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Toplu taşımayı kullanan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesince atılan yeni adımla birlikte otobüsten metroya ya da metrodan otobüse yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz oldu.

Ücretsiz aktarma döneminin ise 1 Temmuz 2025 itibariyle başlayacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Aktarma bedellerinin kaldırılması özellikle dar gelirli vatandaşların toplu ulaşımda rahat bir nefes almalarını sağlayacak etkili bir adım olarak değerlendirildi.

1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

Yeni düzenlemeyle birlikte metrodan otobüse ya da otobüsten metroya aktarma yapan vatandaşlar, ilk aktarma için hiçbir ödeme yapmayacak.

Bu değişiklik, gün içerisinde aktarma kullanarak iş ve okula gidenlerin daha düşük ücretler ödemesine imkan tanıyacak.

Halihazırda yürürlükte olan tarifeye göre Ankarakart sahipleri için tam yolcu 12,5 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 8 TL, öğretmenler içinse 9,5 TL aktarma bedeli alınıyordu.