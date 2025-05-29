Ulaşımda yeni dönem: Artık ödemeler bu şekilde yapılacak

Haber Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye’de benzeri az görülen “Gittiğin Kadar Öde” modeli, artık Kocaeli’de Hat 41K ile hayata geçiriliyor.

Bu yeni sistem, vatandaşlara hem cebini düşünen hem de adil bir ücretlendirme modeli sunarak toplu taşımada büyük bir dönüşümün öncüsü oluyor.

Hat 41K, toplamda dört ilçeyi birbirine bağlayan yaklaşık 40 kilometrelik bir hat üzerinde hizmet veriyor. Gidişte 35, dönüşte ise 40 durağa sahip olan hat, yolculuğu 10 farklı bölgeye ayırarak ücret hesaplamasını da bu bölgelere göre yapılacak.

GİDİLEN MESAFE KADAR ÖDENECEK!

Yeni sistemle birlikte yolcular otobüse binerken Kocaelikartlarını araç içindeki cihaza okutarak giriş yapıyor. Bu esnada en uzun mesafe için azami ücret geçici olarak karttan bloke ediliyor.

Yolculuk sona erdiğinde, iniş durağında bulunan ücret iade cihazına kart tekrar okutuluyor ve sadece kat edilen mesafenin ücreti kesiliyor. Geriye kalan tutar, otomatik olarak karta iade ediliyor.

Hat 41K ile yalnızca ilçeler arasında değil, ilçe içi ring hatlara da kolay erişim sağlanabiliyor. Ayrıca Umuttepe ve Kocaeli Şehir Hastanesi gibi önemli lokasyonlara aktarmasız ulaşım imkanı sunuluyor. İlçe içinden bu merkezlere yapılacak yolculuklarda, 41K hattından ücretsiz aktarma yapılabiliyor.