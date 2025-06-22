Ülke genelinde alarm verildi! Bu meyve suları raflardan indiriliyor: “İçmeyin” Gıda güvenliğiyle ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Geniş çapta satışı yapılan ünlü bir markanın elmalı meyve suları için acil uyarı yayımlandı.