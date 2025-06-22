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Ülke genelinde alarm verildi! Bu meyve suları raflardan indiriliyor: “İçmeyin”

Gıda güvenliğiyle ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Geniş çapta satışı yapılan ünlü bir markanın elmalı meyve suları için acil uyarı yayımlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Ülke genelinde alarm verildi! Bu meyve suları raflardan indiriliyor: “İçmeyin”

Hollanda’da ünlü Hero markasına ait elma sularının bir kısmında beklenmeyen bir durum ortaya çıktı.

Güvenlik riski nedeniyle yetkililer, tüketicilere bu ürünleri içmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan incelemelerde, söz konusu elma sularının bazı partilerinde kafein bulunduğu tespit edildi.

Kafein içeren meyve sularının özellikle çocuklar ve hassas kişiler için sağlık açısından risk teşkil edebileceği belirtildi.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Hero meyve suyu elma - 250 ml

Son kullanma tarihi (THT): 28-04-2026

Parti: 0006008528

Satış noktaları: VHC ActiFood, Bidfood B.V., Huuskes B.V., Hansen Dranken B.V., VHC Kreko B.V., Makro, Van der Valk Voorschoten DC, VHCens, Foox Bergsma Franeker B.V., Hanos Apeldoorn B.V., Sligro Food Group, Van Dijk Groothandel B.V.

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