Ülkelere göre evlilik dışı çocuk sahibi olma oranları açıklandı! Türkiye'nin oranı şaşırttı...

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Son yıllarda artış gösteren evlilik dışı ilişkilerden doğan çocuklar özelinde yapılan bir araştırma sonucunda ülkeler evlilik dışı çocuk sahibi ola oranlarına göre listelendi.

Avrupa ülkelerinde yapılan bu araştırma ile birlikte evlilik dışı doğum oranlarındaki farklılıklar göze çarparken söz konusu verilerde Türkiye’nin sıralaması şaşırttı.

Ülkelere göre farklılık gösteren evlilik dışı çocuk sahibi olma konulu araştırmada Türkiye’nin verileri oldukça dikkat çekti.

Evlilik dışı çocuk doğumları, birçok ülkede hızla artarak tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumdayken Avrupa ülkelerinde yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler şaşkınlık yarattı.

Fransa, İskandinav ülkeleri ve İngiltere gibi ülkelerde evlilik dışı doğum oranlarının oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken, Türkiye bu sıralamada oldukça geride kaldı.

İŞTE EVLİLİK DIŞI DOĞUMDA ÜLKELERİN DURUMLARI

İzlanda: %69,4

Fransa: %63,5

Portekiz: %60

Norveç: %58,5

Hollanda: %55,6

İsveç: %55,2

Danimarka: %54,7

Estonya: %53,7

İngiltere: %51,4

Türkiye: %2,8