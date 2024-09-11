Uluslar Ligi Takvimi 2024: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele ediyor.
Milliler, Galler beraberliğinin akabinde 4. grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.
Bizim Çocuklar, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı.
Alınan galibiyetin ardından Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür detayları...
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇ TAKVİMİ
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.