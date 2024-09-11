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Uluslar Ligi Takvimi 2024: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi Takvimi 2024: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü mücadelesini Karadağ ile verecek olan Türkiye, maça hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi...