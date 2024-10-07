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ULUSLAR LİGİ: Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ULUSLAR LİGİ: Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın bilgileri...