ULUSLAR LİGİ: Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta bulunuyor. A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 4 puan topladı.

A Milli Takımı'mız Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Türkiye - Karadağ maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?

Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21:45'te Samsun'da oynanacak.

Türkiye - Karadağ mücadelesi TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Editör