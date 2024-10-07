ULUSLAR LİGİ: Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta bulunuyor. A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 4 puan topladı.
A Milli Takımı'mız Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Türkiye - Karadağ maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?
Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21:45'te Samsun'da oynanacak.
Türkiye - Karadağ mücadelesi TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.