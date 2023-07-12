Umre kayıtları başladı! 2023 Umre kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? Diyanet, milyonlarca Müslümanın beklediği umre ziyaret tarihlerini açıkladı. Umre kayıtlarının başlamasıyla kayıtla ilgili detaylar da belli oldu. Vatandaşlar, umre kayıt ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği umre ziyaret tarihlerini açıkladı.

Umre kayıtları, 10 Temmuz itibarıyla başladı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlar kayıtlarını belirtilen tarih itibarıyla gerçekleştirebilecek.

Umre kayıt sürecinde müslüman vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kayıt ücretleri oldu.

Vatandaşlar umre kayıt ücretlerini öğrenebilmek için Diyanet’in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını araştırıyor.

Peki 2023 umre kayıtları ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

2023 umre kayıt ücretleri

2023 Umre Fiyatları, 5 bin riyalden başlıyor. Fiyatlar, satın alınan pakete göre değişkenlik gösteriyor.

2023 UMRE KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2023-2024 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlıyor.