Antalya'da motosikletini kendisini uyaran trafik polisinin üzerine sürdü Trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Polis, metrelerce süren takip sonunda sürücüyü yakaladı.

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İHA

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı.

Alanya çevre yolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsü fark edildi.

Polisi dikkate almadı

Bunun üzerine motosikletli trafik polisi, sürücünün peşine takıldı.

Polis, sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Şahıs da polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü.

Kontrolü kaybedip düştü

Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında sona erdi.

Nedeni ise motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesi.

O anlar saniye saniye kamerada

Kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)