Çanakkale'de otomobil traktöre çarptı; 2 kişi yaralı

İHA
Çanakkale'de saat 22.00 sıralarında Yenice ilçesi Davutköy Göleti yakınlarında, Çan’a seyir halinde olan Halil Arıcı idaresindeki 16 ACZ 519 plakalı otomobil, Hüseyin Köse yönetimindeki 17 ADZ 601 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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