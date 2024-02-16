Un kavanozunun içine 1 yaprak koyun, o illetten kurtulun

Un, mutfaklarımızın vazgeçilmez malzemelerinden biri.
Geleneksel mutfakta sık sık tercih edilen un, özellikle hamur işlerinden tatlılara kadar pek çok tarifte kullanılıyor.
Un, doğru saklama koşullarına dikkat edilmezse kısa sürede bozulabiliyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde unun böceklenmesi sıkça yaşanan bir durumdur.
Bu sebeple, unu saklarken ambalaj üzerinde yazan muhafaza koşullarına dikkat etmek çok önemlidir.
Unun çabuk bozulmaması ve böceklenmemesi için basit bir yöntem bulunuyor: Kavanozun içine 1 yaprak eklemeniz yeterli.
Bu yöntemle ununuz böceklenmeyecek
Ununuzun böceklenmemesi ve bozulmaması için, un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun.
Defne yaprağı, bakliyatlarda oluşabilecek böceklenmeleri önler. Ayrıca kendine has aromasıyla, daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Ancak defne yaprağının kuru olmasına dikkat etmelisiniz.