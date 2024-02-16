Haberler



Bilgi



Un kavanozunun içine 1 yaprak koyun, o illetten kurtulun

Un kavanozunun içine 1 yaprak koyun, o illetten kurtulun Türk mutfağının vazgeçilmezi olan un, doğru şekilde saklanmazsa böceklenebilir ve bozulabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bu yöntemi deneyin. Sadece 1 yaprağıyla büyük etki sağlıyor.