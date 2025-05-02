Üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlayan ve üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 4. dönem başvuruları 15 Nisan'da tamamlanmıştı.
Başvuruda bulunan öğrencilerin gündeminde ise sonuçların ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Tüm dikkatler sonuç tarihine çevrilirken sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.
2024-2025 yılı ÜNİDES programı kapsamında destek kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuç tarihini iple çekiyor. Peki, ÜNİDES 4. Dönem sonuçları açıklandı mı? ÜNİDES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÜNİDES 4. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adayların merakla beklediği ÜNİDES 4. dönem sonuçları henüz açıklanmadı.
Sonuçların başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta süreyle açıklanması öngörülmüştü.
Bu sebeple sonuçların 5 Mayıs itibariyle erişime açılacağı söylenebilir.