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ÜNİDES 4. Dönem sonuçları açıklandı mı? ÜNİDES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİDES 4. Dönem sonuçları açıklandı mı? ÜNİDES sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenci topluluklarının yenilikçi ve etkili projelerine hem maddi hem de organizasyonel hibe desteği fırsatı sunan ÜNİDES 4. Dönem başvurularının tamamlanmasını ardından gözler sonuç tarihine kilitlenmiş durumda. Peki, ÜNİDES 4. Dönem sonuçları açıklandı mı? ÜNİDES sonuçları ne zaman açıklanacak?