Üniversite kayıt tarihi 2025: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? E-kayıt yapılacak mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından şimdi sıra tercih sürecinde.

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda tercih dönemi 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tercih sıralamasını şekillendiren adayların gündeminde yer alan diğer bir konu ise üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı. Bu kapsamda araştırmalar tüm hızıyla sürüyor.

Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? E-kayıt yapılacak mı?

2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bu süre içinde adayların, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine başvurarak gerekli belgeleri teslim etmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları bekleniyor.

E-KAYIT YAPILACAK MI?

Aynı zamanda, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak.

Elektronik kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, üniversiteye ayrıca fiziksel belge ile başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Ancak bazı programlar (örneğin özel yetenek sınavı gerektiren bölümler) yüz yüze belge teslimi isteyebilir.