Üniversite öğrencileri dikkat! YÖK duyurdu: Yeni dönemde değişiyor… Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki eğitim programlarının çağın gereksinimlerine uygun olarak güncelleneceği müjdesini verdi. Bu güncelleme tüm programlarda uygulanacak.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, yapay zekanın yükseköğretimdeki önemine dikkat çekmek üzere bir toplantı düzenledi.

Yapay zekanın eğitim programlarıyla ayrılmaz bir şekilde bütünleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, yapay zekanın yükseköğretimdeki rolünün giderek artacağını ifade etti.

YÖK-Sektör Buluşması adı altında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen toplantıya iş dünyasının önde gelen teknoloji yöneticileri ve üniversite rektörleri katıldı.

Toplantıda yapay zekanın yükseköğretimdeki fırsatları ve karşılaşılan zorluklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Özvar, yapay zekanın eğitim alanında birçok avantaj sunduğunu belirterek, öğrencilerin ve akademisyenlerin beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için yapay zekanın etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca yapay zekanın, yükseköğretimde bütün programlara entegre edilerek öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasının sağlanacağını ifade etti.

Çalışmalar başladı

YÖK Başkanı Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"12 üniversitemizde 'Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği' ve 'Yapay Zekâ Mühendisliği' bölümleri ile lisansüstü seviyede farklı programlar açıldı. Yapay zekâ temelli yeni programların açılması planlanıyor.

Dijital güvenlik konusunun giderek daha çok önem kazanmasıyla bu alanda nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere Gebze Teknik, Ankara, Ege ve İstanbul Teknik Üniversiteleri'nde 4 yeni Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açtık. Üniversitelerde dijital teknolojiler ve yapay zekâ alanında eğitim ve öğretime yönelik gelişmelerin yanında bu alanda araştırmaya yönelik akademik birimleri de kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü bunun en önemli örneği. Çeşitli üniversitelerde robotik, yapay zekâ ve veri analitiği ve tıpta yapay zekâ, yapay zekâ ve akıllı sistemler, yapay zekâ sistemleri ve veri bilimi gibi değişik adlarla 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor."