Üniversite öğrencilerine kötü haber: Hayaller suya düşüyor 81 ilde oy seçimleri devam ederken, öğrencilerin gündeminde 1 Nisan tatili yer alıyor. Üniversite öğrencilerine haber geldi. Tatil hayali suya mı düşüyor? İşte alınan karar…

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Akşam 17:00’den sonra sandıklar açılmaya başlayacak ve Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirleyecek.

Oy kullanma işlemlerinin ardından okulların temizlenmesi nedeniyle 1 Nisan‘da eğitime 1 gün ara verildi.

Gözler YÖK’e çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi yarın tatil olup olmadığını merak ediyor.

1 Nisan üniversiteler tatil mi?

Seçimlerin hemen ardından, yani 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair kararlar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin merakla beklediği bu kararlar, öğrenci ve çalışanların seçim sonrası yaşanabilecek olası yoğunluk ve ulaşım sıkıntılarına göre belirlenecek.