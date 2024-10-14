Ünlü akaryakıt devi iflas etti! Tüm istasyonlar kapanıyor...

Haber Merkezi

Türkiye’de akaryakıt sektöründe öncü olan şirketlerden biri, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde iflas kararını açıkladı.

2021 yılından bu yanan konkordato sürecinde olan şirket, bankalar ve faktoring şirketleriyle yaşadığı sorunların ardından Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 11 Ekim 2024 tarihinde resmi olarak iflas ettiğini duyurdu.

Konkordato sürecine 600 milyon lira borçla başlayan şirket borçların altından kalkamayarak ana borç tutarının üzerine yasal faizlerinde eklenmesinin ardından 1 milyar TL’yi aşan borç nedeniyle sektörden çekildi.

İSTASYONLAR KAPANIYOR!

Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş., mali durumunu düzeltememesi ve borçlarının artması nedeniyle konkordato süreci olumsuz sonuçlandı. Toplam borçlarının 1 milyar TL’yi aşmasının ardından mahkeme, şirketin iflasına karar vererek, bu durumu resmiyete döktü.

İflası kesinleşen petrol şirketi iflasın ardından Tükiye’de bulunan tüm istasyonlarının kapatarak akaryakıt sektöründen çekildi.