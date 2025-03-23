Ünlü çamaşır deterjanı markasında skandal! Raflardan teker teker kalkıyor: İşte, nedeni

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İnsan sağlığı açısından tehlikeler içermesi nedeniyle toplatılmaya konu olan gıda ve kozmetik ürünlerinin yanına bu kez çamaşır deterjanı da eklendi.

ABD’de yaygın olarak kullanılan ünlü çamaşır deterjanı içeriğinde tespit edilen tehlikeli bakteriler nedeniyle market raflarından acilen toplatılması yönünde uyarılar yapıldı.

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu tarafından yapılan incemeler sonucunda Woolite markasına ait bazı deterjanlarda, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilecek Pseudumonas türü bakterilerin tespit edildiği açıklandı.

CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR!

İnsan sağlığı açısından oldukça zararlı etkilere neden olan Pseudumonas oleovorans da dahil olmak üzere bazı bakterilerin, ciltteki açık yaralardan ya da göz yoluyla vücuda girerek tehlikeli enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Söz konusu deterjan hakkında yetkililer özellikle, kemoterapi gören hastalar, diyabet ya da HIV ile yaşayanlar, solunum cihazı veya kateter kullananlar, ciddi yanıkları olanlar ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan bireylerin, bu bakteriye maruz kalmaları halinde ağır sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda uyardı.

Bu kapsamda, söz konusu ürünle doğrudan temas veya deterjanla yıkanmış giysiler aracılığıyla da bakterilere maruz kalınabileceğini ifade edildi. Olası belirtiler arasında ciltte döküntü ve kaşıntı, gözlerde kızarıklık ve ağrı, kulak akıntısı, öksürük, göğüs tıkanıklığı, ateş, eklem ağrısı ve yoğun yorgunluk yer alıyor.

ON BİNLERCESİ TOPLATILIYOR!

Sağlığa zararlı bakterileri içermesi nedeniyle 16 binden fazla ürün için acil olarak geri çağırma kararı alınırken, tüketicilere ise söz konusu deterjanların kullanımının derhal durdurulması gerektiğini hakkında uyarılarda bulunuldu.

Geri çağrılan deterjanların parti kodlarının S24364, S24365 ve S24366 olduğu bildirildi. Bu kodlar, ürün şişelerinin üst kısmında, kapağa yakın bölümde yer alıyor. Ürünü satın alan kişilere, ürünün tam ücretinin iade edileceği duyuruldu.