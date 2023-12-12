Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar 39 TL olacak... Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, 2024 yılına dair finansal piyasalarda beklenen gelişmeleri açıkladı. Tarih vererek doların 39 TL’ye çıkacağını duyurdu.

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Ekonomi dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Yeşilada, 2024 yılı için enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurları üzerine kritik analizlerde bulundu.

Özellikle doların Türk lirası karşısında 39 TL seviyesine çıkabileceği öngörüsü, finansal piyasalarda önemli bir tartışma konusu haline geldi.

39 TL olacak

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, doların bu seneyi 30 TL'de kapatacağı ve 2024 sonunda ise 39 TL civarında kalacağına dair çarpıcı öngörülerde bulundu.

Yeşilada, açıklamasında “Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın Türk Lirasına reel olarak değer kazandırma politikasından sapması imkansız. Dolayısıyla, enflasyonist baskıları azaltmak için doların TL’ye karşı aylık 2, 2.5 civarında değer kazanmasına müsaade edecekler. Bunun üstüne çıkamazlar.

Bu sene sonunda Dolar/TL 30’da kapatır, 2024 sonunda da 40 TL’ye varmaz, 39 TL civarında kalır” ifadelerine yer verdi.