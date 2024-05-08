ALES sonuçları açıklandı ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

AA & Ensonhaber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ALES sınavı sonucunda alınan puanlar akademik personel olmak ve lisansüstü eğitim yapmak açısından önem taşıyor.

Sonuç linki

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Link, 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli olacak. ÖSYM'nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir.

"Adaylar soru ve cevapları ve puanları görebilecek"