Ünlü ekonomist uyardı: Parayı yatıran o tarihte servet kazanacak Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara altın değerinde tavsiye verdi. Resmen yatırımını buna yapan, paraya para demeyecek.

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Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki rekorlarla dolu bir dönemin ardından 2024'e dair önemli tahminlerini paylaştı.

Gram altının 3000 TL'yi aşabileceğini belirten Kolçak, jeopolitik risklerin ve ekonomik dengelerin altın fiyatları üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde analiz etti.

2023'ün rekorlarla kapanan altın fiyatlarının, yeni yılda da olumlu bir seyir izleyeceğini vurgulayan Kolçak, güvenli liman niteliği taşıyan altının yatırımcılara kazanç sağlama potansiyeline işaret etti.

Jeopolitik risklerin ve ekonomik dengelerin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten ekonomist, bu faktörlerin yatırımcılar için kritik olduğunu vurguladı.

Altına yatırım yapan köşeyi dönecek

Gram altının 3000 TL'yi aşarak yeni rekorlar kırabileceğini öngören Kolçak, ons altının 2080 dolar seviyesinde kalıcılığının, gram altındaki yükseliş için hayati bir unsur olduğunu belirtti.

Kolçak, Mart ayındaki FED faiz indirimine rağmen ons altının hala 2076 dolar seviyelerinde seyrettiğine dikkat çekti ve Amerika'da potansiyel enflasyon ve istihdamdaki değişikliklerin piyasada baskılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Artan Dolar/TL kuru ve jeopolitik risklerin gram altındaki yükselişi destekleyebileceğini belirten ekonomist, 2024'te gram altının 2800-3000 TL aralığında olabileceği öngörüsünde bulundu.