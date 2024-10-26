Ünlü fast food markasında ölümcül tehlike! O hamburgerler menüden kaldırıldı...

Haber Merkezi

ABD’de yer alan McDonald’s şubelerinde yer alan hamburgerlerde tespit edilen koli basili bakterisi sonrasında başlayan salgın adeta bir skandala sebep oldu.

Dünyanın önde gelen 5 fast food zinciri arasında gelen o markanın bazı hamburgerlerinde yer alan soğanda tespit edilen koli basili (E.coli) salgınına neden oldu.

Söz konusu salgının yayılmasının ardından başta McDonald’s olmak üzere, Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi diğer fast food zincirlerinde de soğanlar menülerden apar topar kaldırılmaya başlandı.

Restoran yetkilileri, McDonald's'taki E. coli gıda zehirlenmesi olayının kaynağının Kaliforniya merkezli bir ürün şirketi olduğunu açıklansa da salgında hangi tesisin etkili olduğu ise açıklanmadı.

McDonald's tarafından yapılan açıklamada, California'daki Taylor Farms'ın bir dağıtım tesisine soğan gönderdiğini ve bunun, bazı eyaletlerdeki restoranlardan Quarter Pounder hamburgerlerinin kaldırılmasına neden olduğunu belirtti.

75 KİŞİNİN HASTALANMASINA NEDEN OLDU!

Salgın hakkında ulaşılan veriler doğrultusunda 13 eyalette etkili olan salgından 75 kişinin etkilendiği ve bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık müfettişleri tarafından yapılan açıklamada ise, salgına neden olan potansiyel kaynağı olarak ince kıyılmış soğanlara odaklanıldığı bildirildi.

SOĞANLAR TOPALTILMAYA BAŞLANDI!

Salgına neden olan soğanların ise, ülke genelinde restoranlara toptancılık yapan U.S. Foods, Taylor Farms'ın potansiyel E. coli kontaminasyonu nedeniyle soyulmuş bütün ve doğranmış sarı soğanları geri çağırdığını duyurdu.

U.S. Foods sözcüsü, geri çağrılan soğanların Colorado'daki bir Taylor Farms tesisinden geldiğini belirtti, ancak McDonald's’ın tedarikçisi olmadığını vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından ise, Taylor Farms'ın soruşturup soruşturmadıklarına dair herhangi bir doğrulama yapılmadı. Ancak kurum, salgının tüm kaynaklarını incelemekte olduğunu ifade etti.

İnsan sağlığı için oldukça tehlikeli olan salgın nedeniyle diğer restoran zincirleri de taze soğan kullanımını geçici olarak durdurma kararı aldı.