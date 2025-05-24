Ünlü marka saatler toplatılıyor: İşte sebebi

Haber Merkezi
Hollanda’da metal kayışlı My Time marka erkek kol saatine dair önemli bir uyarı yayımlandı. Yetkililer, söz konusu ürünün yasal sınırların üzerinde nikel içerdiğini tespit etti.
Bu durum özellikle hassas cilt yapısına sahip bireyler için ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.
Uzmanlar, saatin uzun süreli temasında kaşıntı, kızarıklık ve deri tahrişi gibi şikayetlerin görülebileceğini belirtiyor.
Tüketicilere bu modeli kullanmamaları ve ürünü aldıkları noktaya iade etmeleri çağrısı yapıldı.
ÜRÜN BİLGİLERİ
- Ürün: My Time Erkek Metal kayışlı erkek kol saati
- Ürün numarası: 2556630
- Barkod: 8718969955058, 8718969955065
- Üretici kodu: Model 23-0150-07, Model 23-0150-08
- Parti numarası: 23017