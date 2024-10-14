Ünlü markada hayati tehlike! Elektrikli süpürgeleri patlama riski taşıyor...

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Ev temizliğinde kullanılan olmazsa olmaz gereçlerin başında yer alan elektrik süpürgeleri hayatları kolaylaştırması ile tercih edilir.

Temizliğin en önemli aşamalarından olan süpürme işleminin daha kolay yapılmasını sağlayan elektrikli aletler gözle görülmeyen toz ve kirlerin arındırılmasında oldukça etkilidir.

Birçok marka ve model çeşidi bulunan elektrikli süpürgelerde hemen herkesin severek kullandığı o markanın elektrikli süpürgelerinde hayati tehlike uyarısı yapıldı.

BATARYASI ALEV ALABİLİYOR

Hollandalı Versuni şirketi tarafından yapılan uyarıda Philips markasına ait olan akülü süpürgelerde potansiyel yangın riski olduğu ortaya çıktı.

Kasım 2023’ten itibaren satışa sunulan Philips 2000 ve 3000 serisi süpürgeleri ve kablosuz süpürge pillerini kapsayan uyarı sonrası marka söz konusu ürünlerin pillerini değiştirme kararı aldı.

Şirket, az sayıda tüketici olayı sonrası yapılan araştırmalarda ürünün bataryasında bir güvenlik açığı tespit edildiğini dair duyuru paylaştı.

Söz konusu makinelerde bulunan bataryaların, nadir durumlarda aşırı ısınma riski taşıyabiliyor ve şiddetli bir düşüş ya da bir dizi düşüşe maruz kaldıklarında potansiyel olarak alev alabildiği konusunda uyarı yapıldı.

Şirket tarafından tüketicilere, etkilenen süpürgeleri kullanmamaları ve pil değişimi ile ilgili ücretsiz talimatlar almak için belirlenen web adresine kaydolmaları gerektiği bildirildi.