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Coca-Cola, tedbir amacıyla Avusturya'daki yarım litrelik pet şişelerde satılan, 28 milyon adet çeşitli içeceğini geri çağırdı.

Piyasa Ofisi Sözcüsü Alexander Hengl, bunun ülkede en az 25 yıldır yapılan en büyük geri çağırma operasyonu olduğunu belirtti.

METAL KARIŞTI

Coca-Cola HBC Avusturya GmbH’dan yapılan açıklamada, üretim aşamasında yaşanan bir hata neticesinde pet şişelere metal parçacıkları bulaşmış olabileceği belirtildi.

Açıklamada, tüketicinin korunması amacıyla son kullanma tarihi 4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025 arasında olan "Coca-Cola, Fanta, Sprite ve MezzoMix” markalarına ait 0,5 litrelik PET şişeli ürünlerin geri çağrıldığı vurgulandı.

"TÜKETMEYİN"

Tüketicilere, son kullanma tarihi 4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025 arasında olan ürünleri tüketmemeleri gerektiği hatırlatıldı.