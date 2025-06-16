Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), Nestle markasına ait bebek bisküvileriyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Yetkililer, söz konusu ürünlerin sağlık riski taşıyabileceği gerekçesiyle tüketicilere "ürünü kullanmayın" çağrısı yaptı.
Şirketin açıklamasına göre, üründe bulunan buğday bileşeni ve alerjen glüten, ambalaj üzerinde belirtilmedi. Bu durum, özellikle buğday veya glüten alerjisi olan bebekler için sağlık riski taşıyor.
Nestlé, bu alerjenlere karşı hassasiyeti olan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün: Bebek Tahıl Bisküvi 250 gram
Barkod: 7613037013573
Son kullanma tarihi (THT): 04-30-2026, 06-30-2026, 08-31-2026, 09-30-2026, 10-31-2026, 11-30-2026
Satıldığı yerler: Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, Poeisz, Vomar Voordeelmarkt, Nettorama, Deka Süpermarketler, Picnic, Bol.com, PLUS, Spar, Kruidvat
Satış dönemi: 27-08-2024 - 14-06-2025