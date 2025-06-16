Haber Merkezi

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), Nestle markasına ait bebek bisküvileriyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin sağlık riski taşıyabileceği gerekçesiyle tüketicilere "ürünü kullanmayın" çağrısı yaptı.

Şirketin açıklamasına göre, üründe bulunan buğday bileşeni ve alerjen glüten, ambalaj üzerinde belirtilmedi. Bu durum, özellikle buğday veya glüten alerjisi olan bebekler için sağlık riski taşıyor.

Nestlé, bu alerjenlere karşı hassasiyeti olan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Bebek Tahıl Bisküvi 250 gram

Barkod: 7613037013573

Son kullanma tarihi (THT): 04-30-2026, 06-30-2026, 08-31-2026, 09-30-2026, 10-31-2026, 11-30-2026

Satıldığı yerler: Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, Poeisz, Vomar Voordeelmarkt, Nettorama, Deka Süpermarketler, Picnic, Bol.com, PLUS, Spar, Kruidvat

Satış dönemi: 27-08-2024 - 14-06-2025