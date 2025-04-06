Ünlü markanın sosu acil kodla toplatılıyor: İşte sebebi

Haber Merkezi

Amerika'da birçok sofranın vazgeçilmezi haline gelen Texas Pete Habanero Buffalo Sosu ve Texas Pete Sweet CHAbanero Sosu, beklenmedik bir kararla market raflarından çekiliyor.

TW Garner Food Company, yaptığı açıklamayla bazı partilerde potansiyel sağlık riski bulunduğunu duyurdu.

Geri çağırma kararının arkasında, özellikle alerjisi olanları ilgilendiren önemli bir neden var. Texas Pete Habanero Buffalo Sosu’nda yer alan Sriracha sosun içeriğindeki sülfit maddesinin etikette belirtilmediği fark edildi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sülfit hassasiyeti olanların bu tür ürünleri tüketmesi durumunda şiddetli alerjik reaksiyonlaryaşayabileceğini vurguladı.

Diğer yandan, Texas Pete Sweet CHAbanero Sosu da etiket bilgisi eksiklikleri nedeniyle geri çağrıldı. Yani her iki sos da içerik konusunda şeffaflık standartlarını karşılamadığı için toplatılıyor.

TÜKETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, bu soslardan satın alan kişilerin ürünleri kullanmayı bırakmaları ve doğrudan iade etmeleri gerektiğini söylüyor. Hangi partilerin etkilendiğine dair detaylı bilgi şirketin resmi sitesinde yer alıyor.