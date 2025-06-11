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Hollanda’da IKEA tarafından satışa sunulan 365+ HJÄLTE model spatula hakkında önemli bir güvenlik uyarısı yapıldı.

Yapılan incelemelerde, spatulanın birincil aromatik aminler (PAA) içerdiği tespit edildi.

Bu kimyasalların gıda ile temas etmesi durumunda, sağlığı tehdit edecek seviyelerde gıdaya geçiş yapabileceği bildirildi.

Yetkililer, sağlığı riske atmamak için söz konusu spatulanın kullanılmaması gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: IKEA 365+ HJÄLTE karıştırıcı spatula

Ürün numarası: 401.494.62

Tarih damgası: 2445 (JJWW)

Satış dönemi: Kasım 2024'ten sonra