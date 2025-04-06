Ünlü peynir markası raflardan kalkıyor! Ölümcül bakteri tespit edildi

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İskoçya Gıda Standartları Kurumu (FSS) tarafından, yapılan gıda denetimleri kapsamında bir peynir markası hakkında toplatılma kararı verildi.

Isle of Mull Cheese tarafından üretilen Hebridean Blue Cheese markalı peynirlerin ciddi sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle market raflarından kaldırıldığı paylaşıldı.

Yapılan denetimlerde belirli parti ürünlerde ölümcül sonuçlara yol açabilecek bir bakteri tespit edilme ihtimali üzerine geri çağırma kararı alındığını duyurdu.

E.COLİ BAKTERİSİ BULUNABİLİR!

Söz konusu peynirin bazı partilerinde, gıda zehirlenmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek Shiga toksin üreten E. coli (STEC) bakterisinin bulunabileceği ifade edildi.

Yetkililer, bu bakterinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde tehlikeli sonuçlara yol açabileceği vurgulandı. Enfeksiyonun mide ağrısı, ishal (kanlı olabilen), ateş ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıktığı, bazı vakalarda ise böbrek yetmezliği gibi hayati risklerin söz konusu olabileceği ifade edildi.

Söz konusu geri çağırma, 10 Nisan 2025 son kullanma tarihli ve 8051224 parti koduna sahip tüm Hebridean Blue Cheese ürünlerini kapsadığı belirtildi. Tüketicilere, ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunuldu.