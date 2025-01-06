Ünlü süt markasında skandal: Evinde olan çöpe atıyor! Süt diye bakın ne içirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilen gıda denetimlerinde bu kez ünlü süt markasında yapılan hile ortaya çıktı.

Fransız üretici firma Danone tarafından üretimi yapılan Birşah markalı sütlerde, süt yerine su dolumu yapıldığı belirlendi.

Yapılan belirlemenin ardından ünlü market zincirinde satılan ilgili sütler hakkında üretici firma tarafından toplatılma kararı alındı.

SÜTLER TOPLATILIYOR!

Birşah markalı 1 litre %3,1 yağlıu UHT sütlerin bir partisine süt yerine su dolumu yapıldığını tespit edilmesinin ardından 176. L parti numaralı ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Fransız üretici Danone tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin 176.L parti numarasına ait ilk 100 litresinde su dolumu yapılmıştır. Bu ürünler halk sağlığını tehdit edecek bir risk taşımamakta ve tüm satış noktalarından toplatılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.