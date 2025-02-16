Ünlü tekstil devi iflas bayrağını çekiyor! 533 mağazasını birden kapatıyor

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ABD merkezli tekstil devi Foann Febrics, sektörün en büyük el işi ve kumaş mağazalarına sahip oluşuyla biliniyordu.

Ancak son zamanlarda ekonomik zorluklarla boğuşan tekstil devi 533 mağazasını kapatma kararı almasıyla sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Yeniden yapılanma süreci nedeniyle alınan bu karar, ABD’nin önde gelen tekstil markalarından olması nedeniyle müşteriler tarafından endişeye neden oldu.

Geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunan şirket kısa bir süre içinde her ne kadar toparlamış olsa da son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar yeniden yapılanma sürecine girmelerine neden oldu.

MAĞAZALAR KAPANIYOR!

Yaşanan finansal kriz ve stratejik yeniden yapılanma çerçevesinde tekstil devi, 533 mağazasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Joann Fabrics bu kararı, mağaza sayısını piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla aldığını belirtti. Aynı zamanda şirket, geçtiğimiz yıl ocak ayında da iflas başvurusunda bulunmuş ancak Mart ayında iflas sürecinden çıkmayı başarmıştı.

Kısa sürede iflas sürecinden çıkmayı başaran şirket, finansal olarak toparlanamayınca, yeniden küçülme yoluna gitmek zorunda kaldı. Şirketin açıklamasına göre, mağaza kapanışları, pazar koşullarına daha uygun hale gelmek için zorunlu bir adım olarak atıldı.