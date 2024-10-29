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Ünlü Türk bilet firması satıldı! Yeni sahipleri bakın kimler oldu...

Ünlü Türk bilet firması satıldı! Yeni sahipleri bakın kimler oldu... Türkiye’de en çok kullanılan seyahat uygulamalarından olan Obilet satışa çıkmıştı. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın yeni sahipleri bakın kimler oldu.