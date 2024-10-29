Ünlü Türk bilet firması satıldı! Yeni sahipleri bakın kimler oldu...

Uçak ve otobüs bileti satışında milyonlarca kullanıcısı bulunan Obilet uygulaması geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılmıştı.
Ünlü seyahat uygulamaları arasında bulunan Obilet’in yeni sahipleri Fransa’nın büyük şirketleri arasında yer alan o şirkete satıldı.
Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte ilerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
YENİ SAHİPLERİ FRANSIZ!
Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de, süreç hakkında Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.
Fransa’nın popüler ulaşım paylaşım platformu BlaBlaCar’ın işletmecisi Comuta SA, Obilet şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı.