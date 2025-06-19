Ustalara müjde! ŞOK’a tadilat malzemeleri geliyor: Boya, Tornavida, Takım Çantası… Evinde tamirat ya da yenileme yapmak isteyenler için ŞOK Market’ten sevindiren haber geldi. 21 Haziran Cuma günü itibarıyla raflara gelecek olan yeni aktüel katalog yayımlandı.