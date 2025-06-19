Ustalara müjde! ŞOK’a tadilat malzemeleri geliyor: Boya, Tornavida, Takım Çantası…

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden ŞOK, 21-24 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu.
Bu hafta özellikle evinde yenilik yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Yaz aylarıyla birlikte artan tadilat ve tamirat ihtiyaçlarına yanıt veren ŞOK, uygun fiyatlı ürünlerle ustaların ve ev kullanıcılarının yüzünü güldürecek.
Boya 399 TL, Takım Çantası 179 TL, Tornavida Seti 129 TL’den satışa sunulacak.
Sınırlı sayıda stokla satışa sunulacak ürünler, 21 Haziran Cuma gününden itibaren ŞOK market raflarında yerini alacak.
İşte ŞOK 21 Haziran indirim kataloğu: