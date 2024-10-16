Üşüyene ŞOK’tan ilaç gibi ısıtıcılar! Fiyatları sudan ucuz… ŞOK 19 EKİM AKTÜEL KATALOG

Haber Merkezi

ŞOK Market, 19-26 Ekim 2024 tarihleri arasında sürecek hafta sonu kampanyasıyla indirim avcılarını sevindirecek!

Elektronik ürünlerden ev tekstiline, oyuncaklardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

Özellikle Skytech televizyonlar, yumuşacık yastık ve battaniyeler, çocuklar için eğlenceli oyuncaklar ve kışa hazırlık için çeşit çeşit ısıtıcılar, raflardaki yerini aldı.

Uygun fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle ŞOK, bu hafta yine alışveriş keyfini katlıyor!

İşte ŞOK 16 Ekim indirim kataloğu…