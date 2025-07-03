UTTS süresi bitti mi, uzatıldı mı? UTSS son montaj tarihi 2025

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik iletilmesi amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasını geliştirdi.

Amaç, elle plaka girişi olmadan, yeni nesil akaryakıt pompa sistemleriyle araç bilgilerinin dijital olarak eşleştirilmesi.

1 Temmuz itibarıyla TTB’si olmayan taşıtların akaryakıt harcamaları vergi beyanında gider olarak kabul edilmeyecek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere ise 140 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezası kesilebilecek.

UTTS montajını tamamlamayan vatandaşlar ise uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor.

Pek; UTSS süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman? İşte cezası...

UTTS SÜRESİ UZATILDI MI 2025

UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) son kayıt tarihi 30 Haziran olarak açıklandı. Söz konusu sürenin uzatıldığına dair ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Dolayısıyla montaj işlemini yaptırmamış olan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında cezalara tabi tutulacak.

İŞTE CEZASI

UTTS kapsamında belirlenen usul ve esaslara uymayan mükellefler için özel usulsüzlük cezaları da gündemde. Bu kapsamda uygulanacak cezalar, 7 bin TL’den başlayıp 140 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ayrıca, yükümlü olduğu halde kayıt yaptırmayanlar için 7 bin ila 28 bin TL arasında para cezası kesilecek.