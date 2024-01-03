Uykudan önce 1 kaşık tahin yiyin! Sabah şükredeceksiniz... Uyumadan önce yenilen tahin, gece boyunca faydalarını sağlamaya devam edecek. İşte 1 kaşık tahinin etkileri...

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Vücudumuz uyku esnasında onarıma başlar.

Kendinizi yorgun, solgun, hasta gibi hissettiğinizde sabaha daha iyi kalktığınız olmuştur.

İyileşme sürecinde uyku çok kıymetlidir. BU sebeple uyku sürecinde sağlığımızı onarmaya destekleyici olmak da önemlidir.

Uyku öncesi 1 kaşık tahin yiyerek, süreci mucizeye dönüştürebilirsiniz.

Tahin, mide koruyucu özelliği ile sabaha karnınızı hazırlayacaktır.

İşte uyumadan önce tahin yemenin faydaları...

1 kaşık yetiyor

Susam içeren tahin, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Triptofan, serotonin ve melatonin gibi uykuyu düzenleyen neurotransmitterlerin yapımında rol oynar. Bu nedenle, tahin tüketmek, uyku kalitesini artırabilir.

Susam tohumları, melatonin içerebilir. Melatonin, uyku düzenini düzenleyen bir hormondur. Bu nedenle, tahin yemek, melatonin içeriği nedeniyle uykuya dalma sürecini destekleyebilir.

Tahin, magnezyum mineralini içerir. Magnezyum, sinir sistemini sakinleştirebilir ve kas gevşemesine yardımcı olabilir.

Doğal bir mide koruyucu olan tahin, sindirim sistemini rahatlatarak ertesi güne hazırlayacaktır.